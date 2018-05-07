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ИТ Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях
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ИТ Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 56 минут назад
Максимальная ставка теперь составляет 6,25% (по депозиту «Срочный»).
Доходность «Выгодного» (от 15 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) равна 5,75—6% годовых (прежде — 5,75—6,25%), а депозита «Срочный» (от 15 тыс. рублей на сроки от двух недель до трех лет) — 5,75—6,25% (ранее — 6—6,5%). Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Депозит «Элитный» (от 5 млн рублей на сроки от десяти дней до двух лет) размещается в данный момент под 5,75% годовых (против прежних 5,75—6%), а «Классический» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев, год, два года) — под 5,25—5,5% (вместо 5,5—5,75%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно либо капитализируются по желанию клиента.
Средства во вклад «Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) принимаются под 5,25—5,75% годовых (до этого — под 5,75—6%). Проценты ежеквартально капитализируются или выплачиваются по выбору клиента.
Все депозиты, кроме «Срочного», пополняемые.
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