Калининградский комбинат реализовал на аукционе более 9 тонн янтаря

Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех ) на состоявшемся 27 апреля 2018 года открытом аукционе для переработчиков янтарной отрасли продал более 9 тонн минерала на общую сумму почти 104 млн рублей.

На втором в этом году открытом аукционе комбинат выставил 14 825 кг поделочного камня различной массы на общую сумму 164,9 млн рублей. Реализовано 9 195 кг самоцвета на 103,8 млн рублей, что составляет 62% всего объема представленного на эти торги янтаря, сообщили в пресс-службе предприятия.

Из 119 лотов востребованными оказались 88 лотов, сформированные из весового янтаря фракций 5 — 100 граммов. Участниками торгов стал 21 предприниматель и фирмы, допущенные к ним аукционной комиссией, девятерым отказали в допуске из-за проблем с документами, еще один отозвал заявку сам.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Калининградский янтарный комбинат планирует организовать пять аукционов и реализовать от 30 до 45 тонн янтаря-сырца. Первые два аукциона в этом году уже состоялись в марте и апреле, следующие запланированы на август и ноябрь 2018 года. Кроме того, комбинат 30 мая планирует впервые провести аукцион по продаже янтарного сырья для художников.

В пресс-службе предприятия рассказали, что аукцион будет организован по обращениям художников, которые не могут закупать крупные партии янтаря. Художники получат возможность приобрести материал для эксклюзивных и уникальных работ. На торги будут выставлены 76 лотов — каждый весом от 0,5 кг до 50 кг янтаря. Всего — 195,5 кг на общую сумму 7,64 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году комбинат провел четыре открытых аукциона, на которых было реализовано янтаря на сумму свыше 223 млн рублей. Помимо открытых аукционов, предприятие продало 170 тонн янтаря через биржевые торги на электронной площадке АО «Биржа „Санкт-Петербург“

Всего по итогам 2017 года Калининградский комбинат реализовал 544 тонны янтаря. Для сравнения в 2016 году — 130 тонн. В прошлом году комбинат увеличил добычу в 1,5 раза — было добыто 453 тонны янтаря.