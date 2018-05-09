Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских и финансовых услуг, услуг и холдинговых компаний.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite упал на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Globe Telecom Inc (PS:GLO), которые подорожали на 105,00 п. (6,38%), закрывшись на отметке в 1.750,00. Котировки Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли на 0,190 п. (3,65%), завершив торги на уровне 5,400. Бумаги Jollibee Foods Corp (PS:JFC) выросли в цене на 5,00 п. (1,80%), закрывшись на отметке 283,00.

Лидерами падения стали акции JG Summit Holdings Inc (PS:JGS), цена которых упала на 2,450 п. (3,98%), завершив сессию на отметке 59,050. Акции Security Bank Corp (PS:SECB) поднялись на 7,60 п. (3,86%), закрывшись на уровне 189,50, а Aboitiz Equity Ventures Inc (PS:AEV) снизились в цене на 1,900 п. (3,08%) и завершили торги на отметке 59,700.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в плюсе (72), а котировки 59 акций практически не изменились.

Котировки акций Security Bank Corp (PS:SECB) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,86%, 7,60 п., и завершили торги на отметке 189,50. Котировки акций Aboitiz Equity Ventures Inc (PS:AEV) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,08%, 1,900 п., и завершили торги на отметке 59,700.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,59%, или 7,80, достигнув отметки $1.305,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,97%, или 2,05, до $71,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 2,95%, или 2,21, до отметки $77,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,08% до 8,1528, а котировки USD/PHP повысились на 0,22%, достигнув отметки 52,016.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 93,13.