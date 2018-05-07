Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов разработки и нефтедобычи, банковских и финансовых услуг и недвижимости.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite упал на 0,17%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Globe Telecom Inc (PS:GLO), которые подорожали на 105,00 п. (7,12%), закрывшись на отметке в 1.580,00. Котировки Ayala Corp (PS:AC) выросли на 13,00 п. (1,42%), завершив торги на уровне 929,00. Бумаги Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли в цене на 0,070 п. (1,37%), закрывшись на отметке 5,170.

Лидерами падения стали акции Semirara Mining Corp (PS:SCC), цена которых упала на 1,50 п. (5,15%), завершив сессию на отметке 27,65. Акции DMCI Holdings Inc (PS:DMC) поднялись на 0,500 п. (4,63%), закрывшись на уровне 10,300, а LT Group Inc (PS:LTG) снизились в цене на 0,800 п. (3,65%) и завершили торги на отметке 21,100.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (92) превысило количество закрывшихся в плюсе (89), а котировки 46 акций практически не изменились.

Котировки акций Semirara Mining Corp (PS:SCC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,15%, 1,50 п., и завершили торги на отметке 27,65. Котировки акций DMCI Holdings Inc (PS:DMC) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 4,63%, 0,500 п., и завершили торги на отметке 10,300.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,13%, или 1,70, достигнув отметки $1.313,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,96%, или 0,67, до $70,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,84%, или 0,63, до отметки $75,50 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,33% до 8,1518, а котировки USD/PHP повысились на 0,36%, достигнув отметки 51,880.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,19% до 92,60.