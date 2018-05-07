Контрольно-счётная палата Пскова выявила нарушения в работе городских властей почти на миллиард рублей 

Контрольно-счётная палата Пскова по итогам 2017 года выявила финансовые нарушения при исполнении бюджета Пскова, а также при проверке указанной стоимости муниципального имущества: общая сумма нарушений составила 975 млн 053 тыс. рублей. В основном это нарушение законодательства по бухгалтерскому (бюджетному) учету и отчетности — 934 млн 338 тыс. рублей. Неэффективные расходы составили 4 млн 079 тыс. рублей, нарушения в ходе формирования и исполнения бюджета — 19 млн 492 тыс. рублей. Кроме того, был заключен ряд договоров без согласования собственника на сумму 16 млн 405 тыс. рублей. Всего сумма проверенных средств, стоимость проверенного имущества муниципалитета составила 5 млрд 457 млн 638 тыс. рублей, сумма учитывает объём проверенных средств в ходе внешней проверки исполнения бюджета. В течение 2017 года контрольно-счётная палата Пскова провела три внеплановых контрольных мероприятия, в том числе — одно по запросу главы Пскова, одно — по решению Псковской городской думы, одно — по запросу Счетной палаты Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».