Ещё
Контрольно-счётная палата Пскова выявила нарушения в работе городских властей почти на миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Контрольно-счётная палата Пскова выявила нарушения в работе городских властей почти на миллиард рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Контрольно-счётная палата Пскова по итогам 2017 года выявила финансовые нарушения при исполнении бюджета Пскова, а также при проверке указанной стоимости муниципального имущества: общая сумма нарушений составила 975 млн 053 тыс. рублей. В основном это нарушение законодательства по бухгалтерскому (бюджетному) учету и отчетности — 934 млн 338 тыс. рублей. Неэффективные расходы составили 4 млн 079 тыс. рублей, нарушения в ходе формирования и исполнения бюджета — 19 млн 492 тыс. рублей. Кроме того, был заключен ряд договоров без согласования собственника на сумму 16 млн 405 тыс. рублей. Всего сумма проверенных средств, стоимость проверенного имущества муниципалитета составила 5 млрд 457 млн 638 тыс. рублей, сумма учитывает объём проверенных средств в ходе внешней проверки исполнения бюджета. В течение 2017 года контрольно-счётная палата Пскова провела три внеплановых контрольных мероприятия, в том числе — одно по запросу главы Пскова, одно — по решению Псковской городской думы, одно — по запросу Счетной палаты Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Штаб Навального в Пскове подал заявку на проведение шествия и митинга 5 мая Лицом к лицемерию В Петербурге отменили строительство одного из мусороперерабатывающих заводов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели225
LIVE: Инаугурация президента России428
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»123
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой956
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев42
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение