В Гамбурге и Франкфурте-на-Майне прошёл «Бессмертный полк»

В шествии в Гамбурге участвовали сотни человек. Они прошли по городу к кладбищу Ольсдорф и возложили венки к могилам советских солдат. Также был отслужен молебен.

Акция во Франкфурте-на-Майне состоялась во второй раз. В ней принимали участие более 500 человек. Они несли фотографии фронтовиков и флаги. Шествие продолжалось более двух часов.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» в Торонто участвовали около 8 тыс. человек.