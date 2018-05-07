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Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 800 тысяч
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Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 800 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава и члены правительства республики Чувашия обнародовали свои доходы. Об этом сообщается в официальных документах на сайте органов власти республики. Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 792 тысячи рублей.
Доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году). В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.
Супруга главы республики в 2017 году заработала 701,8 тыс. рублей (в 2016 году чуть более 543 тыс. рублей). В ее собственности находится земельный участок площадью 25 300 кв. метров, гаражный бокс на 36,2 кв. м, квартира площадью 282,6 кв. м и автомобиль «Mercedes-Benz B 170».
Среди министров наибольший доход в минувшем году задекларировала Наталья Тимофеева (министр юстиции и имущественных отношений) — 5,6 млн рублей, сумма в 2 раза превышает показатели 2016 года.
Председатель кабинета министров республики Иван Моторин в прошедшем году заработал 3,36 млн рублей. Доход руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева составил 3 млн рублей.
Все министры заработали более 2 млн рублей: министр экономического развития республики Владимир Аврелькин (2,831 млн рублей), министра сельского хозяйства Сергей Артамонов (2,667 млн рублей), министр спорта Сергей Шелтуков (2,339 млн рублей), министр здравоохранения Владимир Викторов — (2,307 млн рублей), министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев (2,292 млн рублей), министр информполитики Александр Иванов (2,286 млн рублей), министр транспорт Владимира Иванова (2,13 млн рублей), министр природы Александр Коршунов (2,213 млн рублей), министр культуры Константин Яковлев (2,108 млн рублей), министр строительства Владимир Михайлов (2,025 млн рублей).
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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