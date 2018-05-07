Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 800 тысяч

Глава и члены правительства республики Чувашия обнародовали свои доходы. Об этом сообщается в официальных документах на сайте органов власти республики. Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 792 тысячи рублей.

Доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году). В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.

Супруга главы республики в 2017 году заработала 701,8 тыс. рублей (в 2016 году чуть более 543 тыс. рублей). В ее собственности находится земельный участок площадью 25 300 кв. метров, гаражный бокс на 36,2 кв. м, квартира площадью 282,6 кв. м и автомобиль «Mercedes-Benz B 170».

Среди министров наибольший доход в минувшем году задекларировала Наталья Тимофеева (министр юстиции и имущественных отношений) — 5,6 млн рублей, сумма в 2 раза превышает показатели 2016 года.