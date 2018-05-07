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Столичный рынок грузовой техники вырос на 5 процентов
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Столичный рынок грузовой техники вырос на 5 процентов 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Столичный рынок грузовой техники вырос на 5 процентов На 5% в первом квартале этого года выросли продажи новых грузовиков в Москве, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».
За отчетные январь-март в столице было продано 1967 ед. новых грузовых машин. А годом ранее — 1875 шт. В этот период на 61% (до 1091 ед.) выросли продажи грузовиков-иномарок. В то же время на 27% до 876 ед. сократился объем реализации российских грузовиков.
В Москве, как показывает статистика «Автостат Инфо», «КАМАЗ» продал в первом квартале 603 ед. техники, на 37% меньше, чем годом ранее. Компания Scania реализовала здесь 190 грузовиков, улучшив свой прошлогодний результат на 26,7%. У «ГАЗа» прирост показателей реализации составил 27,8%, всего был продан 161 грузовик этой марки.
На 148% в тот же период на столичном рынке выросли продажи грузовиков MAN (всего продано 149 ед.). Mercedes-Benz реализовал с января по март этого года в Москве 134 новых грузовика, что на 6,3% больше, чем годом ранее. За отчетный период 2018 года на московском рынке было продано 113 грузовых машин Isuzu (+12%), 102 ед. «Вольво» (+628,6%), а также 85 грузовиков Hyundai (-12%) и 79 машин Iveco (+887,5%).
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