Столичный рынок грузовой техники вырос на 5 процентов

Столичный рынок грузовой техники вырос на 5 процентов На 5% в первом квартале этого года выросли продажи новых грузовиков в Москве , о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».

За отчетные январь-март в столице было продано 1967 ед. новых грузовых машин. А годом ранее — 1875 шт. В этот период на 61% (до 1091 ед.) выросли продажи грузовиков-иномарок. В то же время на 27% до 876 ед. сократился объем реализации российских грузовиков.

В Москве, как показывает статистика «Автостат Инфо», «КАМАЗ» продал в первом квартале 603 ед. техники, на 37% меньше, чем годом ранее. Компания Scania реализовала здесь 190 грузовиков, улучшив свой прошлогодний результат на 26,7%. У «ГАЗа» прирост показателей реализации составил 27,8%, всего был продан 161 грузовик этой марки.

На 148% в тот же период на столичном рынке выросли продажи грузовиков MAN (всего продано 149 ед.). Mercedes-Benz реализовал с января по март этого года в Москве 134 новых грузовика, что на 6,3% больше, чем годом ранее. За отчетный период 2018 года на московском рынке было продано 113 грузовых машин Isuzu (+12%), 102 ед. «Вольво» (+628,6%), а также 85 грузовиков Hyundai (-12%) и 79 машин Iveco (+887,5%).