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В Волгоградской области увеличили среднюю рыночную стоимость жилья
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В Волгоградской области увеличили среднюю рыночную стоимость жилья 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Минстрой России утвердил для Волгоградской области новый показатель средней рыночной стоимости жилья в регионе во втором квартале 2018 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете строительства, теперь показатель составляет 32 966 рублей. Ранее он достигал отметки в 31 100 рублей и держался на таком уровне с 2012 года.
Отметим, показатели средней рыночной стоимости утверждаются каждый квартал. Их должны применять федеральные и региональные власти при расчете размеров соцвыплат отдельным категориям граждан, получающим деньги на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.
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