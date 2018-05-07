В Волгоградской области увеличили среднюю рыночную стоимость жилья

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете строительства, теперь показатель составляет 32 966 рублей. Ранее он достигал отметки в 31 100 рублей и держался на таком уровне с 2012 года.

Отметим, показатели средней рыночной стоимости утверждаются каждый квартал. Их должны применять федеральные и региональные власти при расчете размеров соцвыплат отдельным категориям граждан, получающим деньги на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.