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Цена биткоина снижается 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром опускается в цене в рамках коррекции после удорожания на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.06 мск биткоин дешевел на 4,69%, до 9,327 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 4,09%, до 9,28 тысячи долларов, на OKEx — на 4,49%, до 9,292 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют — Ethereum — на 6,74%, до 753,18 доллара, Ripple — на 6,59%, до 0,82 доллара, Bitcoin Cash — на 7,53%, до 1,613 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 435,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.
"Сегодня рынок криптовалют снижается на 3-6%, корректируясь после роста на прошлой неделе", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.
В воскресенье стоимость биткоина достигала 9,9 тысячи долларов. По мнению аналитика, криптовалюта в ближайшее время продолжит стремиться к отметке в 10 тысяч долларов. "Сейчас идет откат и консолидация перед следующей попыткой", — сказал эксперт.
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