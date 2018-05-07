В 1 квартале 2018 года жители региона приобрели 73 тысячи смартфонов

По данным аналитиков в Самарской области зафиксирован также рост продаж смартфонов на 1%. За 1 кв 2018 года жители региона приобрели более 73 тыс. смартфонов на сумму 1,2 млрд рублей, что выше показателей 1 кв 2017 года на 23%.

По итогам 1 кв 2018 года на рынке смартфонов ПФО преобладает доля устройств с поддержкой формата связи 4G, их количество составляет 85%. В разрезе по операционным системам смартфоны на ОС iOS нарастили долю как в количестве с 10% до 13%, так и в выручке с 31% до 34%. Массовый сегмент рынка смартфонов в ПФО занимают устройства со средней ценой от 5 до 10 тыс. рублей с долей 36%. Доля фаблетов увеличилась в количестве с 8% до 22% и в выручке с 15% до 35%.

Рынок планшетов ПФО в первые три месяца текущего года продемонстрировал падение на 4%, было продано 126 тыс. устройств. В денежном выражении объём рынка вырос на 7% до 1,1 млрд рублей. Средняя цена устройства выросла на 12% и составила 8,4 тыс. рублей. Жители Самары приобрели 10 тыс. устройств на сумму 100 млн рублей. Уровень продаж уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.

За 1 кв на рынке планшетов ПФО по-прежнему популярны планшеты с Wi-Fi: в количестве продаж их доля 83%, в выручке — 81%. Массовым сегментом планшетов в количестве остаются устройства стоимость от 3 до 6 тыс. рублей.