В 1 квартале 2018 года жители региона приобрели 73 тысячи смартфонов 

По данным аналитиков в Самарской области зафиксирован также рост продаж смартфонов на 1%. За 1 кв 2018 года жители региона приобрели более 73 тыс. смартфонов на сумму 1,2 млрд рублей, что выше показателей 1 кв 2017 года на 23%.
По итогам 1 кв 2018 года на рынке смартфонов ПФО преобладает доля устройств с поддержкой формата связи 4G, их количество составляет 85%. В разрезе по операционным системам смартфоны на ОС iOS нарастили долю как в количестве с 10% до 13%, так и в выручке с 31% до 34%. Массовый сегмент рынка смартфонов в ПФО занимают устройства со средней ценой от 5 до 10 тыс. рублей с долей 36%. Доля фаблетов увеличилась в количестве с 8% до 22% и в выручке с 15% до 35%.
Рынок планшетов ПФО в первые три месяца текущего года продемонстрировал падение на 4%, было продано 126 тыс. устройств. В денежном выражении объём рынка вырос на 7% до 1,1 млрд рублей. Средняя цена устройства выросла на 12% и составила 8,4 тыс. рублей. Жители Самары приобрели 10 тыс. устройств на сумму 100 млн рублей. Уровень продаж уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.
За 1 кв на рынке планшетов ПФО по-прежнему популярны планшеты с Wi-Fi: в количестве продаж их доля 83%, в выручке — 81%. Массовым сегментом планшетов в количестве остаются устройства стоимость от 3 до 6 тыс. рублей.
"Рынок смартфонов становится более технологичным, прежде всего, за счёт появления интересных многофункциональных и производительных новинок. По итогам 1 квартала 2018 года в ПФО продажи смартфонов с 4G в количестве уже достигли 85%, а продажи фаблетов увеличились более чем в 2,5 раза, — анализирует PR менеджер Евросети Дарья Кириченко. — Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung, Apple и Huawei/Honor. На долю Samsung приходится чуть меньше трети всех проданных 4G устройств. Сегодня люди относятся к покупке девайсов рационально и вдумчиво, но готовы переплачивать за качественную «начинку» и необычный дизайн смартфона. Благодаря выгодным рассрочкам на флагманы Samsung и Apple, количество обладателей смартфонов этих брендов стало значительно выше".