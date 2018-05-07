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Банк «Акцент» уменьшил ставки по вкладам
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Банк «Акцент» уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
«Акцент. Пополняемый» (от 10 тыс. рублей) открывается под 5,2—5,7% (ранее — под 5,7—6,2%), а «Акцент. Пенсионный» (от 5 тыс. рублей) — под 6,2% вместо 6,7%. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Акцент. Накопительный» (от 10 тыс. рублей) можно оформить под 4,7—5% (ранее — под 5,2—5,7%), а «Акцент. Пенсионный плюс» (от 5 тыс. рублей) — 6% (до этого — под 6,5%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.
Продуктовый виджет
Доходность «Акцент. Рантье» (от 500 тыс. рублей) составляет 5,7—6,2% (ранее — 6,2—6,7%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
Срок размещения денежных средств — 380 дней.
Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Акцент. Пенсионного».
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