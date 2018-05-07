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Уровень счастья россиян достиг исторического максимума
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Уровень счастья россиян достиг исторического максимума 

Доктис 19 минут назад
Россияне — счастливые люди: таков вкратце итог очередного мониторинга уровня счастья жителей страны, предпринятого ВЦИОМ.
Социологи отмечают, что нынешний уровень счастья россиян — максимальный за всю историю измерений. Этой весной рассчитанный ими индекс личного счастья составил 73 пункта (год назад — 72 пункта), а социальный индекс счастья — 58 пунктов, что хоть и значительно ниже, но в своей категории очень неплохо.
В среднем 83% опрошенных назвали себя счастливыми людьми. А подообное тянется к подобному: 40% опрошенных заявили, что их окружают тоже в основном счастливые люди, и лишь 10% видят вокруг сплошь недовольных жизнью людей. Счастливее всего предсказуемо оказались молодые (87% среди 18−24-летних) и состоятельные люди (96%); ниже всего довольство жизнью среди малообеспеченных (58%) и пожилых людей старше 60 лет (впрочем, тут цифра все равно весьма высока — 79%)
Главным источником счастья сограждане называют семью вообще (30%) и конкретно детей (13%). Примерно равно количество счастливых от хорошего самочувствия (16%) и хорошей работы (14%). Те, кто недовольны жизнью, называют в основном материальные проблемы (7%).
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