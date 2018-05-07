Coinbase увеличила пропускную способность платформы в 10 раз

Крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase ответила на запрос генпрокурора, где сообщила, что менее чем за год смогла значительно увеличить пропускную способность платформы на 1000%.

В своем сообщении Coinbase сообщила, что с III квартала 2017 года вдвое увеличила число штатных технических специалистов и оптимизировала большую часть кода платформы. Эти изменения позволили увеличить пропускную способность биржи в 10 раз и не повлияли на высокий уровень безопасности. По словам операционного директора Асифа Хирджи, Coinbase ожидает, что скоро спрос на криптовалюты сильно увеличится, поэтому ближайшие месяцы компания планирует удвоить уже имеющийся потенциал. Параллельно они готовятся к появлению на рынке сильных институциональных конкурентов

В письме также сказано, что платформа обеспечила проведение торговых сделок на $150 млрд и привлекла более $225 млн инвестиций. С учетом подрядчиков, штат биржи достигает 1000 человек. Первоначальным толчком к наращиванию мощностей, стали жалобы части пользователей на сбои в работе платформы и службу поддержки. После приобретения Earn.com представители Coinbase оценили свой бизнес примерно в $8 млрд

Напомним, что бегство традиционных финансовых компаний в блокчейн-индустрию продолжается.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock