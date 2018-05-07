Ещё
Coinbase увеличила пропускную способность платформы в 10 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Coinbase увеличила пропускную способность платформы в 10 раз 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase ответила на запрос генпрокурора, где сообщила, что менее чем за год смогла значительно увеличить пропускную способность платформы на 1000%.
В своем сообщении Coinbase сообщила, что с III квартала 2017 года вдвое увеличила число штатных технических специалистов и оптимизировала большую часть кода платформы. Эти изменения позволили увеличить пропускную способность биржи в 10 раз и не повлияли на высокий уровень безопасности. По словам операционного директора Асифа Хирджи, Coinbase ожидает, что скоро спрос на криптовалюты сильно увеличится, поэтому ближайшие месяцы компания планирует удвоить уже имеющийся потенциал. Параллельно они готовятся к появлению на рынке сильных институциональных конкурентов
В письме также сказано, что платформа обеспечила проведение торговых сделок на $150 млрд и привлекла более $225 млн инвестиций. С учетом подрядчиков, штат биржи достигает 1000 человек. Первоначальным толчком к наращиванию мощностей, стали жалобы части пользователей на сбои в работе платформы и службу поддержки. После приобретения Earn.com представители Coinbase оценили свой бизнес примерно в $8 млрд
Напомним, что бегство традиционных финансовых компаний в блокчейн-индустрию продолжается.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
BitCryptoNews: последние новости
$800: Эфир достиг максимума своей цены с начала марта Эфиопия будет выращивать сельхозкультуры, используя технологию Cardano Известный владелец коротких позиций заявил, что скорее поставит на падение курса эфира, чем биткоина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели238
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев76
LIVE: Инаугурация президента России439
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»128
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой959
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение