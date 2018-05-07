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ВЦИОМ узнает общественно-политическую обстановку в Ростовской области
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ВЦИОМ узнает общественно-политическую обстановку в Ростовской области 

Деловое сообщество 25 минут назад
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) узнает оценку населением общественно-политической ситуации в Ростовской области. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Для этих целей из бюджета региона было выделено 4,9 млн руб. Второй участник торгов ООО «Телевизионное агентство „Стенд“ предлагало выполнить работу за 1,7 млн руб.
Как следует из конкурсной документации, теперь ВЦИОМ подготовит и проведет социологические исследования по оценке населением работы муниципалитетов, а также определит актуальные проблемы в них.
Принадлежащее Росимуществу АО „Всероссийский центр изучения общественного мнения“ зарегистрировано в российской столице в 2003 году. Гендиректор — Валерий Федоров. Основной вид деятельности компании — исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
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