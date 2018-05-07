Нефтепромбанк предлагает вклад «Капитал»

Оформить его можно в рублях на 91, 181 и 365 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Доходность составит 6,9—7,05% годовых.

Пополнение вклада допускается в течение всего срока действия договора неограниченное количество раз, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма допвзноса — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.

Продуктовый виджет