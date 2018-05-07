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Нефтепромбанк предлагает вклад «Капитал»
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Нефтепромбанк предлагает вклад «Капитал» 

Банки.ру 2 часа назад
Оформить его можно в рублях на 91, 181 и 365 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Доходность составит 6,9—7,05% годовых.
Пополнение вклада допускается в течение всего срока действия договора неограниченное количество раз, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма допвзноса — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.
Продуктовый виджет
«Возможность частичного снятия не предусмотрена. При досрочном расторжении договора после 31 дня проценты выплачиваются по ставке 2% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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