Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 0,80%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов страхования, недвижимости и финансов.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite подорожал на 0,80%, индекс SZSE Component вырос на 0,77%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Kunshan Kersen Science&Technology Co Ltd (SS:603626), которые подорожали на 1,70 п. (10,03%), закрывшись на отметке в 18,65. Котировки Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Co Ltd (SS:600579) выросли на 0,92 п. (10,03%), завершив торги на уровне 10,09. Бумаги Suzhou Xingye Materials Technology Co Ltd (SS:603928) выросли в цене на 1,610 п. (10,02%), закрывшись на отметке 17,680.

Лидерами падения стали акции Aurora Optoelectronics Co Ltd (SS:600666), цена которых упала на 1,410 п. (10,01%), завершив сессию на отметке 12,680. Акции Jiangsu Lugang Culture Co Ltd (SS:601599) поднялись на 0,64 п. (9,92%), закрывшись на уровне 5,81, а JDM JingDa Machine Ningbo Co Ltd (SS:603088) снизились в цене на 1,81 п. (6,07%) и завершили торги на отметке 28,00.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Lens Technology Co Ltd (SZ:300433), которые подорожали на 10,02% до отметки 23,16, Shijiazhuang Changshan Textile Co Ltd (SZ:000158), которые набрали 10,01%, закрывшись на уровне 8,46, а также акции Dongguan Souyute Fashion Co Ltd (SZ:002503), которые повысились на 7,23%, завершив сессию на отметке 4,45.

Лидерами падения стали акции Cefc Anhui International Holding Co Ltd (SZ:002018), которые снизились в цене на 5,07%, закрывшись на отметке 3,37. Акции компании Chongqing Zhifei Bio Products (SZ:300122) потеряли 4,27% и завершили сессию на уровне 43,08. Котировки Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd (SZ:002422) снизились в цене на 3,60% до отметки 34,50.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (953) превысило количество закрывшихся в минусе (327), а котировки 83 акций практически не изменились.

Котировки акций Aurora Optoelectronics Co Ltd (SS:600666) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 10,01%, 1,410 п., и завершили торги на отметке 12,680. Котировки акций Cefc Anhui International Holding Co Ltd (SZ:002018) упали до минимума, снизившись на 5,07%, 0,18 п., и завершили торги на отметке 3,37.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, вырос на 1,57% до отметки 22.70.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.313,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,03%, или 0,73, до $70,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,88%, или 0,67, до отметки $75,50 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY выросла на 0,02% до 6,3678, а котировки EUR/CNY упали на 0,11%, достигнув отметки 7,5827.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 92,72.