Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 0,51%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, СМИ и туризма и отдыха.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite вырос на 0,51%, индекс SZSE Component поднялся на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Hangzhou Cable Co Ltd (SS:603618), которые подорожали на 0,73 п. (10,04%), закрывшись на отметке в 8,00. Котировки Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd (SS:603456) выросли на 0,97 п. (10,04%), завершив торги на уровне 10,63. Бумаги Qingdao Copton Technology Co Ltd (SS:603798) выросли в цене на 1,730 п. (10,02%), закрывшись на отметке 18,990.

Лидерами падения стали акции Aurora Optoelectronics Co Ltd (SS:600666), цена которых упала на 1,140 п. (9,99%), завершив сессию на отметке 10,270. Акции Zhejiang XinAn Chemical Industrial Group Co Ltd (SS:600596) поднялись на 1,030 п. (5,78%), закрывшись на уровне 16,780, а Shanghai Baosight Software Co Ltd A (SS:600845) снизились в цене на 1,630 п. (5,29%) и завершили торги на отметке 29,190.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Beihai Yinhe Industry Investment Co Ltd (SZ:000806), которые подорожали на 10,05% до отметки 6,90, Hunan China Sun Pharma Machinery (SZ:300216), которые набрали 9,98%, закрывшись на уровне 8,93, а также акции Anhui Gujing Distillery Co Ltd (SZ:000596), которые повысились на 7,66%, завершив сессию на отметке 77,56.

Лидерами падения стали акции Beijing Sevenstar Electronics Co Ltd (SZ:002371), которые снизились в цене на 5,23%, закрывшись на отметке 49,50. Акции компании Taiji Computer Corp Ltd (SZ:002368) потеряли 5,08% и завершили сессию на уровне 30,27. Котировки Cefc Anhui International Holding Co Ltd (SZ:002018) снизились в цене на 5,00% до отметки 3,04.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (849) превысило количество закрывшихся в минусе (442), а котировки 84 акций практически не изменились.

Котировки акций Aurora Optoelectronics Co Ltd (SS:600666) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 9,99%, 1,140 п., и завершили торги на отметке 10,270. Котировки акций Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd (SS:603456) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 10,04%, 0,97 п., и завершили торги на отметке 10,63. Котировки акций Anhui Gujing Distillery Co Ltd (SZ:000596) выросли до исторического максимума, поднявшись на 7,66%, 5,52 п., и завершили торги на отметке 77,56. Котировки акций Cefc Anhui International Holding Co Ltd (SZ:002018) упали до минимума, упав на 5,00%, 0,16 п., и завершили торги на отметке 3,04.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, существенно не изменился 0,00% до отметки 21.63, достигнув нового 3-месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,08%, или 1,10, достигнув отметки $1.311,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,59%, или 0,42, до $71,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,53%, или 0,41, до отметки $77,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY выросла на 0,05% до 6,3658, а котировки EUR/CNY повысились на 0,18%, достигнув отметки 7,5535.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 92,88.