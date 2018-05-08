Приток капитала в бумаги S&P 500 возобновится от инвестиций в инновации, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ…

Ожидания выхода США из ядерной сделки по Ирану , продолжения переговоров с Китаем , речи главы ФРС и данных по инфляции в США — перед этими событиями экономики возобновился приток капитала в ценные бумаги компаний из состава индекса Dow 30, который вырос до 24357,32 пункта (+0,4% в день и +18,6% в год) при подорожании Boeing , Nike, Caterpillar, и в сектора IT, промышленности и дискреционного потребления, вследствие чего S&P 500 увеличился до 2663,42 пункта (+0,2% в день и +13,6% в год).

Звездой месяца стали ценные бумаги Facebook (Nasdaq: FB, котировка $177,93), которые за месяц выросли на +12,7% в долларах, так как компания развивает не только тему платной подписки или службы знакомств, но и обработку искусственным интеллектом данных о пользователях для проведения платных исследований в области диагностики заболеваний — перспективное направление, которое в течение ближайших лет вырастет до $10-12 млрд в год, при явном преимуществе социальных сетей в виде массива данных о склонности различных психологических типов к тем или иным медицинским проявлениям.

Одной из звёзд следующей половины года могут стать бумаги компаний противоракетной обороны, в том числе Lockheed Martin (Nyse: LMT, $317,71, +2% в день), которой министерство обороны США на прошлой неделе позволило возобновить отгрузку истребителей F-35, приостановленную 29 марта после того, как в самолётах нашли коррозию, потому что к началу мая Lockheed потратил около $119 млн на устранение ошибки, из-за которой возник дефект, и в ближайшее время самолёты F-35 действительно станут ещё более надёжными. Также в активе компании успешный запуск марсохода InSight, прибывающего на красную планету 26 ноября 2018 года, что само по себе вернёт уверенность в традиционных исследованиях космических услуг на базе государственной поддержки ведомства NASA . Прогноз роста таких бумаг около +17%, может быть и больше.

Календарь IPO на полмесяца вперёд являет собой какофонию, которую разложить по нотам можно только с опытом работы на бирже. В этом попурри американская ветвь бренда финансового планирования и страхования из Франции AXA соседствует с биотехом Evelo (EVLO) и известным китайским сервисом видеотрансляций для игр, в ногу с учителями программирования из Pluralsight (Nasdaq: PS) идут врачи из Kiniksa, сервис музыки Tenscent, и финтех Greensky вместе с собаками из Barkbox и смартфонами Xiaomi вылетает на первый план, где уже есть отели от Diamond Resorts вместе с платёжной системой Adyen. Прогноз роста по отдельным сделкам IPO может быть до +30%.

Например, хотя написанное здесь не означает совет купить это IPO, 10 мая состоится размещение финхолдинга AXA с собственными активами $236 млрд и продажами $12,5 млрд, который продолжит после сделки на 75,5% принадлежать французскому AXA, пользуется господдержкой на самом высоком уровне, действует в Штатах с 1859-го, включает в себя AllianceBernstein и всего под управлением имеет $670 млрд AXA из США оценен по $13,5-15,1 млрд, при цене бумаги $24-27 и free-float 24,5%.

Марсоход и истребители Lockheed Martin, прорыв в медицине благодаря возможной в будущем торговле данными со стороны социальных сетей, включая Facebook, а также международные IPO, включая AXA, способствуют возвращению капитала на ликвидные торговые площадки мира, при этом главным фактором роста биржи остаются определённость и стабильность государственной поддержки прорывных инноваций в развитии медицинского и военного дела, освоения космоса и стратегических программ. Приток капитала в бумаги S&P 500 возобновится на фоне частных соинвестиций в сверхдоходные прорывные инновации.