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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Индекс Московской биржи утром понедельника, 7 мая, рос на 0,62% — до 2303,7 пункта. РТС поднялся на 1,01% — до 1158,23 пункта.
Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой данные Московской биржи.
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