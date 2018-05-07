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Российский рынок акций открылся ростом
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Индекс
Московской биржи
утром понедельника, 7 мая, рос на 0,62% — до 2303,7 пункта. РТС поднялся на 1,01% — до 1158,23 пункта.
Такую информацию передает
РИА «Новости»
со ссылкой данные Московской биржи.
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