На Михайловских прудах прошла акция «Пусть всегда будет солнце!»

4 мая сотрудники досугового центра ГБУ «М КЛУБ» организовали творческое мероприятие на Михайловских прудах — мастер-класс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».

Дети разных возрастов и их родители, дедушки и бабушки с удовольствием принимали участие в акции, рисуя мирное небо, солнышко, пейзажи и родной город.

Акция «Пусть всегда будет солнце!» была приурочена к майским праздникам, так что сотрудники «М КЛУБа» не только помогали малышам рисовать, но и рассказывали им о войне и победе. ​

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