Ещё
На Михайловских прудах прошла акция «Пусть всегда будет солнце!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Михайловских прудах прошла акция «Пусть всегда будет солнце!» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
4 мая сотрудники досугового центра ГБУ «М КЛУБ» организовали творческое мероприятие на Михайловских прудах — мастер-класс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».
Дети разных возрастов и их родители, дедушки и бабушки с удовольствием принимали участие в акции, рисуя мирное небо, солнышко, пейзажи и родной город.
Акция «Пусть всегда будет солнце!» была приурочена к майским праздникам, так что сотрудники «М КЛУБа» не только помогали малышам рисовать, но и рассказывали им о войне и победе. ​
Управа района Крюково: последние новости
12 мая 2018 года на Георгиевском шоссе планируется перекрытие движения автотранспорта На Михайловских прудах состоялась Акция посадки деревьев Собянин поздравил участников Парада кадет с наступающим Днем Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели90
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой911
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Летчик Ярошенко попрощался с семьей483
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика22
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение