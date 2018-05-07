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Звезда «Игры престолов» раскрыла свои доходы
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Звезда «Игры престолов» раскрыла свои доходы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», опубликовала сведения о своих доходах. Согласно финансовым отчетам, с которыми ознакомилась газета The Sun, состояние британской актрисы выросло с 1,8 до пяти миллионов фунтов стерлингов (более 6,7 миллиона долларов).
Большую часть этой суммы Кларк получила в качестве гонорара за съемки в телесериале «Игра престолов». В нем она играет Дейнерис Таргариен, мать драконов и одну из претенденток на королевский трон.
Известно, что порядка 30 тысяч фунтов стерлингов Кларк пожертвовала из собственных средств фонду Anima, который занимается помощью людям с травмами головного мозга. В 2013 году актриса сама страдала от аневризмой головного мозга после роли Холли Голайтли в пьесе «Завтрак у Тиффани».
Ранее исполнитель роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов» актер Джейсон Момоа рассказал о посещении съемочной площадки, где проходят репетиции сцен из финального сезона телесаги. По его словам, это будет величайшей вещью, которую когда‐либо показывали по телевизору.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон телесериала завершился 28 августа. Тогда последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Отмечается, что авторы телесаги намерены выпустить пять спин-оффов.
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