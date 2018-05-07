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Задолженность предприятий Якутии по зарплате выросла почти до 30 млн рублей
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Задолженность предприятий Якутии по зарплате выросла почти до 30 млн рублей 

ТАСС 25 минут назад
ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Суммарная задолженность предприятий Якутии по заработной плате с начала года выросла почти на 7 млн рублей и достигла порядка 30 млн рублей. Такие данные в понедельник озвучил министр труда и социального развития региона Александр Михеев.
По данным Госкомстата региона на 1 января, задолженность составляла около 22,9 млн рублей. «По данным органов статистики на начало мая, имеется задолженность 12 организаций на сумму 29 млн 785 тыс. рублей перед 508 работниками», — сказал Михеев, уточнив, что высокий уровень задолженности образовался, в частности, за оплату сезонных работ.
Министр отметил наличие проблем на госпредприятиях, в частности, в сфере ЖКХ. «Задолженность постепенно сокращается, социальной напряженности нет», — пояснил он.
Среди предприятий, у которых образовалась задолженность по зарплате, некоторые проходят процедуру банкротства. «Их имущество выставляется на торги. Задолженность постепенно погашается», — отметил Михеев.
По словам Михеева, в республике работает комиссия по мониторингу за задолженностью по зарплате. «В комиссию входят представители надзорных органов, органов исполнительной власти, профильные ведомства и предприятия. Она заседает ежемесячно», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» (принадлежит правительству региона) получила предупреждение прокуратуры за задержку более 13 млн рублей зарплаты.
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