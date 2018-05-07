Задолженность предприятий Якутии по зарплате выросла почти до 30 млн рублей

ЯКУТСК , 7 мая. / ТАСС /. Суммарная задолженность предприятий Якутии по заработной плате с начала года выросла почти на 7 млн рублей и достигла порядка 30 млн рублей. Такие данные в понедельник озвучил министр труда и социального развития региона Александр Михеев

По данным Госкомстата региона на 1 января, задолженность составляла около 22,9 млн рублей. «По данным органов статистики на начало мая, имеется задолженность 12 организаций на сумму 29 млн 785 тыс. рублей перед 508 работниками», — сказал Михеев, уточнив, что высокий уровень задолженности образовался, в частности, за оплату сезонных работ.

Министр отметил наличие проблем на госпредприятиях, в частности, в сфере ЖКХ. «Задолженность постепенно сокращается, социальной напряженности нет», — пояснил он.

Среди предприятий, у которых образовалась задолженность по зарплате, некоторые проходят процедуру банкротства. «Их имущество выставляется на торги. Задолженность постепенно погашается», — отметил Михеев.

По словам Михеева, в республике работает комиссия по мониторингу за задолженностью по зарплате. «В комиссию входят представители надзорных органов, органов исполнительной власти, профильные ведомства и предприятия. Она заседает ежемесячно», — уточнил он.