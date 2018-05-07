Деловая активность в сфере услуг России увеличилась в апреле

В апреле 2018 года деловая активность в сфере услуг в России продемонстрировала значительное расширение после минимального значения за восемь месяцев, зафиксированного в марте, сообщает аналитическое агентство Markit.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в апреле по сравнению с мартом увеличился на 1,8 п.п. — до 55,5 балла.

При этом совокупный индекс PMI, который охватывает сферу услуг и обрабатывающие отрасли составил 54,9 балла против 53,2 баллов в марте.

«После замедления в конце первого квартала 2018 года, результаты апрельского исследования указали на сильное начало во втором квартале в сфере услуг. Рост деловой активности и новых заказов усилился, а темпы роста занятости были стабильными в целом», — прокомментировал результаты исследования экономист HIS Markit Шиан Джонс

Значение индекса PMI выше нейтральной отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в регионе. Чем выше значение индекса, тем выше темпы роста активности.