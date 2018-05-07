Новый скандал обрушил курс Ripple

Компанию Ripple Labs, контролирующую третью по величине криптовалюту, обвинили в создании схемы, позволившей собрать сотни миллионов долларов посредством незарегистрированных продаж токенов XRP, сообщает Bloomberg . Один из инвесторов XRP обвинил компанию в нарушении федерального закона о ценных бумагах, а также законов штата Калифорния.

В качестве ответчика выступает CEO Ripple Брэд Гарлингхауз. Как утверждает истец, — инвестор Райан Коффи — Ripple фактически проводила «бесконечное ICO», которое должно классифицироваться как продажа ценных бумаг согласно положениям Закона о ценных бумагах США и Кодекса Калифорнии о корпорациях.

«Ответчики получили огромную прибыль, тихо продавая XRP широкой публике, что можно расценивать как бесконечное первичное предложение монет (ICO). Для поднятия спроса на XRP и роста прибылей от его продажи, Ripple Labs на постоянной основе позиционировала XRP в качестве хорошей инвестиции, озвучивала оптимистические прогнозы относительно его цены, а также делала XRP неотъемлемой частью корпоративной клиентуры», — говорится в иске.

Согласно данным искового заявления, в начале января Коффи купил 650 токенов XRP по цене приблизительно $2,60 за монету, потратив в сумме $1690. Менее чем через две недели, 18 января, он продал монеты на бирже за USDT (подкрепленным долларом США токеном Tether), потеряв в совокупности $551 или 32% от своих инвестиций в токен. Утверждается, что такая потеря в том числе стала результатом ценовых флуктуаций между USDT и фактическим долларом США.

Коффи утверждает, что компания Ripple Labs и её руководитель Брэд Гарлингхаус продавали незарегистрированные ценные бумаги. Иск классифицируется как коллективный, так как подан от имен всех инвесторов, которые приобретали токен XRP после 1 января 2013, то есть с момент основания Ripple Labs.

В иске также утверждается, что Ripple пытались подкупить две самые популярные криптобиржи в США Gemini и Coinbase, чтобы они добавили поддержку XRP, что привело к росту курса XRP.

Большинство пользователей к иску отнеслись преимущественно негативно. Некоторые из них пишут о значительных финансовых потерях из-за продажи криптовалюты на фоне новостей. Другие отмечают, что сама возможность засудить Ripple не согласуется с принципами децентрализации цифровых валют.

Между тем базирующийся в Калифорнии основатель проекта Relayzero Лоусон Бейкер утверждает, что за последние несколько дней со 100 крупнейших по объемам адресов XRP было выведено 17% от общей эмиссии монеты. По его словам, совсем недавно на этих счетах находилось 97% всех токенов XRP, однако сейчас этот показатель составляет всего 80%.

Ripple за сутки упала на 5%. Рыночная капитализация составила $32.26 млрд Стоимость одного токена XRP составляет $0.82.

Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $432.00 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 36.69%