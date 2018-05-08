Идея об уникальности криптовалют дискредитируется. Комментарий Владимира Левченко

В конце прошлой недели произошло, возможно, одно из важнейших событий на рынке криптовалют. Райан Коффи, один из инвесторов в Ripple, подал иск против компании, обвинив ее в «бесконечном ICO» и выпуске монет из воздуха. Случилось это после того, как Ripple отчиталась о двукратном росте продаж криптовалюты в апреле. Почему это так важно?

Весь хайп вокруг криптовалют начался после того, как основные мировые центральные банки запустили свои печатные станки, чтобы остановить падение стоимости активов после кризиса 2008 года. Этот факт привел к росту цен на золото и очередной волне недоверия к фиатным валютам. Именно жесткий лимит на эмиссию биткоина и является основным фактором инвестиционной привлекательности криптоиндустрии.

При этом, как всегда в подобных случаях, криптоэнтузиасты оставляли без комментариев возможность выпуска кем угодно бесконечного количества самих криптовалют. Сейчас этот факт уже стал более заметен, но пока что не оказывает особого влияния на их стоимость. Если же в умах криптоэнтузиастов появится сомнение, что новые биткоины, эфиры, рипплы и прочее нельзя больше «печатать», то их цена может рухнуть не то что в разы, а в десятки раз. Напомню, что биткоин вырос почти в миллион раз.

Учитывая доказанный факт, что львиная доля всех криптовалют находится у очень ограниченного круга лиц и что они откровенно используют СМИ для нагнетания истерии вокруг этого сегмента с целью продать свои бит и прочие коины как можно дороже страждущим, которые «повелись» на их пропаганду, новая эмиссия Ripple, если она будет доказана, способна кардинально изменить крипторынок.

Но участникам рынка — кроме, конечно, ждущих роста биткоина еще в миллион раз — все равно, куда пойдет цена. Важно направление тренда. И здесь мы близки к очередному моменту истины. Фьючерс на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME) вновь торгуется дешевле, чем сама криптовалюта на криптобиржах. Если последний рост биткоина захлебнется и цена выйдет вниз из треугольника с закреплением ниже 7500 долларов, то следующие цели падения — 5000 и 3000 долларов. Но главное в том, что такое развитие событий впоследствии приведет к серьезному падению интереса к криптовалютам и стагнации их цен на длительный период времени. Так что нужно использовать существующие возможности сейчас.