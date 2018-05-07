Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США 

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Рубль продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро

Важные для рынка РФ сигналы будут получены позже, - Андрей Верников,замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"