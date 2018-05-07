Цены на нефть достигли максимумов с 2014 года

Цены на нефть WTI превысили $70 за баррель впервые с ноября 2014 года. Цены на нефть марки Brent также обновляют максимумы, поскольку усугубляющийся экономический кризис в Венесуэле создает угрозу еще большего сокращения поставок нефти из этой страны, пишет Reuters

Кроме того, участники рынка беспокоятся о предстоящем решении США относительно ядерной сделки с Ираном

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent к 8:32 мск увеличилась на $0,69, или на 0,92%, до $75,56 за баррель. Ранее в ходе торгов цена достигала $75,89 за баррель — максимума с ноября 2014 года.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI к 8:36 мск повысилась на $0,61, или на 0,87%, до $70,33 за баррель.

Как отмечает Reuters, аналитики предупреждают, что углубляющийся экономический кризис в Венесуэле грозит еще больше подорвать ее добычу и экспорт.

По данным вторичных источников, которые приводятся в ежемесячном отчете ОПЕК , в марте производство нефти в Венесуэле сократилось на 55,3 тыс. баррелей в сутки относительно февраля до 1,488 млн б/с.

Как сообщали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп до 12 мая должен решить, следует ли продлевать временную отмену санкций в отношении Ирана. По сути, ему предстоит решить, должны ли США продолжать участвовать в ядерной сделке.

Россией, Китаем, Францией и Соглашение было заключено Ираном, США, Великобританией Германией в 2015 году. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление режима международных санкций в отношении страны.

Большинство участников рынка ожидают, что Трамп выйдет из соглашения, рассказал Reuters главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна . Такое решение, вероятно, приведет к сокращению экспорта нефти из Ирана.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил в интервью CNN на прошлой неделе, что ядерная сделка перестанет действовать, в случае если США выйдут из соглашения.