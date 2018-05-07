Цены на нефть достигли максимумов с 2014 года 

Цены на нефть WTI превысили $70 за баррель впервые с ноября 2014 года. Цены на нефть марки Brent также обновляют максимумы, поскольку усугубляющийся экономический кризис в Венесуэле создает угрозу еще большего сокращения поставок нефти из этой страны, пишет Reuters.
Кроме того, участники рынка беспокоятся о предстоящем решении США относительно ядерной сделки с Ираном.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent к 8:32 мск увеличилась на $0,69, или на 0,92%, до $75,56 за баррель. Ранее в ходе торгов цена достигала $75,89 за баррель — максимума с ноября 2014 года.
Цена июньских фьючерсов на нефть WTI к 8:36 мск повысилась на $0,61, или на 0,87%, до $70,33 за баррель.
Как отмечает Reuters, аналитики предупреждают, что углубляющийся экономический кризис в Венесуэле грозит еще больше подорвать ее добычу и экспорт.
По данным вторичных источников, которые приводятся в ежемесячном отчете ОПЕК, в марте производство нефти в Венесуэле сократилось на 55,3 тыс. баррелей в сутки относительно февраля до 1,488 млн б/с.
Как сообщали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп до 12 мая должен решить, следует ли продлевать временную отмену санкций в отношении Ирана. По сути, ему предстоит решить, должны ли США продолжать участвовать в ядерной сделке.
Соглашение было заключено Ираном, США, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией в 2015 году. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление режима международных санкций в отношении страны.
Большинство участников рынка ожидают, что Трамп выйдет из соглашения, рассказал Reuters главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна. Такое решение, вероятно, приведет к сокращению экспорта нефти из Ирана.
Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил в интервью CNN на прошлой неделе, что ядерная сделка перестанет действовать, в случае если США выйдут из соглашения.
"Следствием [выхода США] будет то, что Иран фактически будет готов вернуться к предыдущей ситуации, — сказал Баидинежад. — Это может быть обогащение урана, это может быть переосмысление нашего сотрудничества с агентством [МАГАТЭ] и некоторые другие действия, которые находятся на рассмотрении".