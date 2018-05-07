Выпускной вечер обойдется родителям московских школьников примерно в 27 тыс. руб.

Затраты родителей московских одиннадцатиклассников на организацию полноценного выпускного вечера составят в 2018 г. примерно 27 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.

«Примерные затраты родителей на выпускной вечер составят 27 тыс. руб. В этом году стоимость банкетного меню на выпускной вечер немного выросла и составляет от 3,3 тыс. руб. на человека, десерты заказывают дополнительно. Стоимость программы: хороший ведущий — от 40 тыс. руб., ди-джей со звуковым оборудованием — от 25 тыс. руб., оформление зала с пресс-волом для фотографий — от 35 тыс. руб., праздничная программа — от 50 тыс. руб., которая, как правило, включает в себя выступление танцевальных коллективов, различные шоу — бумажное, бармен, крио и прочие. Зачастую заказывают выступление небольших кавер-групп с молодежным репертуаром, гонорар за выступление — от 60 тыс. руб.», — сообщил Ю. Мирошников.

Он отметил, что особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера.

«Их стоимость начинается от 45 тыс. руб. Обязательно фотограф — от 3,5 тыс. руб. в час и видеооператор — от 35 тыс. руб. Классы продолжают объединятся, чтобы сократить стоимость программы. На мероприятиях присутствуют в среднем 50-80 человек. И в среднем на программу с банкетным обслуживанием закладывают от 9 тыс. руб.», — добавил Ю. Мирошников.

Кроме того, он уточнил, что в 2018 г. вырастут расходы родителей на платья и костюмы.

«Расходы на образ для выпускников также выросли — костюмы и платья от 20 тыс. руб., рубашки, обувь и аксессуары — от 10 тыс. руб., макияж и прическа — от 5 тыс. руб. Некоторые родители и выпускники стали проще относиться к выпускному вечеру и затратам на образ — выпускники приходят на вечер в стиле casual», — отметил Ю. Мирошников.