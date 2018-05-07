Эксперты назвали стоимость выпускного для московских школьников в 2018 году

Примерные затраты родителей на выпускной вечер составят 27 тыс. рублей. В этом году стоимость банкетного меню на выпускной вечер немного выросла и составляет от 3,3 тыс. рублей на человека, десерты заказывают дополнительно. Стоимость программы: хороший ведущий — от 40 тыс. рублей, ди-джей со звуковым оборудованием — от 25 тыс. рублей, оформление зала с пресс-волом для фотографий — от 35 тысяч,

— пояснил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.

Также немалая сумма (от 50 тыс. рублей), по его словам, тратится на развлечения в программе вечера. Часто для выпускников выступают танцевальные коллективы, организуются бумажные, бармен— и крио-шоу. Многие родители оплачивают для детей выступления небольших кавер-групп с молодежным репертуаром. Их работа обходится в суммы от 60 тыс. рублей. Особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера.

Их стоимость начинается от 45 тыс. руб. Обязательно фотограф — от 3,5 тыс. руб. в час и видеооператор — от 35 тыс. руб. Классы продолжают объединятся, чтобы сократить стоимость программы. На мероприятиях присутствуют в среднем 50-80 человек. И в среднем на программу с банкетным обслуживанием закладывают от 9 тыс. рублей,

— рассказал эксперт.

По его словам, недешево обойдется родителям и одежда выпускников. Хорошее платье и костюм стоят от 20 тыс. рублей, а обувь и аксессуары — от 10 тыс. рублей. Кроме того, девочкам нужно будет потратить от 5 тыс. рублей на макияж и прическу.

Некоторые родители и выпускники стали проще относиться к выпускному вечеру и затратам на образ — выпускники приходят на вечер в стиле casual,

— добавил Юрий Мирошников.