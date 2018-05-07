Эксперты назвали стоимость выпускного для московских школьников в 2018 году 

Семьи 11-классников из Москвы, заканчивающих школу этим летом, потратят на выпускной примерно 27 тысяч рублей. Об этом, со ссылкой на экспертов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Примерные затраты родителей на выпускной вечер составят 27 тыс. рублей. В этом году стоимость банкетного меню на выпускной вечер немного выросла и составляет от 3,3 тыс. рублей на человека, десерты заказывают дополнительно. Стоимость программы: хороший ведущий — от 40 тыс. рублей, ди-джей со звуковым оборудованием — от 25 тыс. рублей, оформление зала с пресс-волом для фотографий — от 35 тысяч,
— пояснил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.
Также немалая сумма (от 50 тыс. рублей), по его словам, тратится на развлечения в программе вечера. Часто для выпускников выступают танцевальные коллективы, организуются бумажные, бармен— и крио-шоу. Многие родители оплачивают для детей выступления небольших кавер-групп с молодежным репертуаром. Их работа обходится в суммы от 60 тыс. рублей. Особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера.
Их стоимость начинается от 45 тыс. руб. Обязательно фотограф — от 3,5 тыс. руб. в час и видеооператор — от 35 тыс. руб. Классы продолжают объединятся, чтобы сократить стоимость программы. На мероприятиях присутствуют в среднем 50-80 человек. И в среднем на программу с банкетным обслуживанием закладывают от 9 тыс. рублей,
— рассказал эксперт.
По его словам, недешево обойдется родителям и одежда выпускников. Хорошее платье и костюм стоят от 20 тыс. рублей, а обувь и аксессуары — от 10 тыс. рублей. Кроме того, девочкам нужно будет потратить от 5 тыс. рублей на макияж и прическу.
Некоторые родители и выпускники стали проще относиться к выпускному вечеру и затратам на образ — выпускники приходят на вечер в стиле casual,
— добавил Юрий Мирошников.
Фото: РИА Новости