Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,06% — до $75,66 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,99%, составив $70,41 за баррель.