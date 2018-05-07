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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,06% — до $75,66 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,99%, составив $70,41 за баррель.
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