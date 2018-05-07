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Фондовый рынок США открылся падением
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Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 7 мая 2018
Фото: РИА Новости
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,05% и составил 24 344,30 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,20%, до 2667,25 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,06% и составил 7260,88 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 22,84 коп., до 75,04 руб., курс доллара вырос на 29,18 руб., до 63 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 9 мая, выросла по сравнению с показателем с показателем на вторник на 26,32 руб., составив 68,42 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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