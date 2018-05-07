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Частные продажи Sotheby’s в первом квартале 2018 года выросли на 70%
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Частные продажи Sotheby’s в первом квартале 2018 года выросли на 70% 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Аукционный дом Sotheby’s объявил о росте частных продаж в первом квартале 2018 года на 70% — они достигли $247 млн При этом аукционный дом за тот же период понес убытки в размере $6,5 млн, которые, впрочем, оказались меньше, чем убытки в $11,3 млн, понесенные в тот же период в 2017 году. Улучшение результатов по сравнению с прошлым годом частично объясняется переносом срока весенних в Гонконге на первый квартал, что добавило к выручке $130 млн, а также успешными торгами азиатским искусством, прошедшими в марте в Нью-Йорке. Значительный рост сектора частных продаж связывается с приходом в Sotheby’s Дэвида Шрадера, бывшего управляющего директора JP Morgan, которому в 2017 году удалось увеличить частные продажи на 28% и довести их до $750 млн В данный момент у Sotheby’s в частной продаже находится около 140 работ, минимальная цена сделки определена в $100 тыс. Комиссионные на частных продажах не превышают обычных комиссионных Sotheby’s, однако такие продажи более выгодны, поскольку не требуют агрессивных маркетинговых кампаний или дорогостоящих передвижных выставок в разных городах.
Источник: artnet
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