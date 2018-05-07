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День донора организовало Армянское землячество
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День донора организовало Армянское землячество 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Студенты Университета имени Пирогова Обручевского района организовали акцию в Армянской апостольской церкви.
Принять участие в акции в гимназии Святого Григория Нарекаци храмового комплекса Армянской апостольской церкви пришли свыше 70 человек, 26 человек сдали кровь. Мероприятие было посвящено памяти жертв геноцида армян в 1915-1923 годах. Акция по сбору крови была организована Донорским движением и Армянским землячеством Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова совместно с выездной бригадой Центра крови имени Гаврилова, при поддержке Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, армянского молодежного союза НУР, Московского ресурсного центра по донорству крови. Большинство доноров являлись студентами столичных вузов. Вместе с высокой социальной ответственностью они проявили и свою гражданскую позицию, желание не допустить беды в доме любого, кто и сегодня нуждается в помощи. Кроме студентов РНИМУ, в донорской акции приняли участие обучающиеся ПМГМУ, МГМСУ, РЭУ, РГСУ, ФУ, МФЮА, МЭИ, ТЭП, РГГУ. Донорская акция в церкви также была включена в третий донорский марафон «Достучаться до сердец».
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