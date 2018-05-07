Ещё
Тысячи человек в Канаде и Турции стали участниками акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысячи человек в Канаде и Турции стали участниками акции «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
В субботу, 5 мая, акция «Бессмертный полк» состоялась в Анкаре. 9 мая шествие состоится в Анталье. В Стамбуле при поддержке генконсульства России в четвертый раз прошла акция «Бессмертный полк». В шествии и митинге на острове Хейбелиада, несмотря на непогоду, приняло участие около 700 человек. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР.
В канадском Торонто прошли два шествия «Бессмертного полка», в акциях приняли участие около 8 тыс. человек. Участники акции раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Напомним, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 250 тысяч участников за рубежом. Шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Голого Трампа продали с аукциона В Чебоксарах арестован координатор штаба Алексея Навального Дмитрий Кобылкин вместе с ямальцами пройдет в колонне «Бессмертного полка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей186
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой753
Израиль передумал и решил воевать с Ираном173
На Украине рассказали о планах на Крымский мост26
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы185
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение