Тысячи человек в Канаде и Турции стали участниками акции «Бессмертный полк» 

В субботу, 5 мая, акция «Бессмертный полк» состоялась в Анкаре. 9 мая шествие состоится в Анталье. В Стамбуле при поддержке генконсульства России в четвертый раз прошла акция «Бессмертный полк». В шествии и митинге на острове Хейбелиада, несмотря на непогоду, приняло участие около 700 человек. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР.
В канадском Торонто прошли два шествия «Бессмертного полка», в акциях приняли участие около 8 тыс. человек. Участники акции раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.