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Акция «Бессмертный полк» в Йоханнесбурге прошла на территории храма РПЦ
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Акция «Бессмертный полк» в Йоханнесбурге прошла на территории храма РПЦ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В акции «Бессмертный полк», которая прошла в Йоханнесбурге на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви, приняли участие свыше 200 человек.
Акция проводится в Йоханнесбурге с 2016 года, и в 2018 году число участников превысило показатели прошлых лет. В акции участвовали два ветерана, которые живут в ЮАР: 90-летний Валентин Аринин и 94-летняя Ципра Майбурд.
Участники акции почтили минутой молчания память погибших героев Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Среди участников были и южноафриканцы. Так, адвокат Дерек Милне включил в «Бессмертный полк» двух своих предков. Милне отметил, что у него вызывает уважение то, с какой бережностью россияне относятся к своей военной истории и чтут память героев.
Напомним, в эти дни «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру.
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