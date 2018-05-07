Эксперты дали прогноз по курсу биткоина

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит начавшийся ранее рост и впервые с начала марта превысит психологическую отметку в 10 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 6 мая, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, снизилась на 1,97% — до 9,613 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опустилась в цене на 1,56% — до 9,622 тысячи долларов, на GDAX — поднялась на 1,84%, до 9,569 тысячи долларов.

При этом в ходе минувшей недели стоимость криптовалюты активно росла и достигала уровня в 9,9 тысячи долларов на бирже Bitfinex.

Падение перед взлетом

Эксперты полагают, что на текущей неделе стоимость биткоина сумеет впервые с 8 марта превысить психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Однако перед столь резким ростом криптовалюта немного опустится в цене.

"Четыре недели подряд биткоин показывает рост без существенной коррекции. Цена выросла с 6,5 тысячи долларов и на этой неделе доходила до 9,9 тысячи долларов. Рубеж в 10 тысяч пока остался нетронутым, этот уровень является важным для рынка, потому что открывается перспектива подхода к 15 тысячам долларов. Текущий откат до выглядит вполне логичным перед новый заходом вверх, часть инвесторов решила зафиксировать свою прибыль", — отметил глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов дает схожий прогноз.

"За неделю с 30 апреля биткоин вырос на 3,2% до более 9 тысяч долларов. Доля биткоина остается на уровне 36% общей капитализации рынка криптовалют. На следующей неделе цена биткоина может пересечь отметку 10 тысяч долларов и достичь следующего уровня сопротивления — 11,1 тысячи долларов", — прогнозирует он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов , в свою очередь, отметил, что сильное падении цены биткоина может отразиться на настрое игроков — и возможность дальнейшего роста стоимости криптовалюты снизится.