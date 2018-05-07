В акции «Бессмертный полк» в Торонто поучаствовали около 8 тысяч человек

В канадском Торонто в двух шествиях в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие около 8 тысяч человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Одно из шествий было проведено в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР.

«У нас в этом году была сформирована огромнейшая колонна. По нашей оценке, в ней было около 5 тыс. человек, такого многочисленного «Бессмертного полка» в русскоязычном районе Торонто ещё не было», — заявила лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова, которая организовывала колонну в этом районе.

Вторая колонна была сформирована в центральной части канадского города. По словам руководителя группы «Русская канада» Леона Мицнера, в акции приняли участие ветераны, жители Торонто, а также соотечественники, проживающие в других городах провинции Онтарио и в США