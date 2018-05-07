Тысячи участников «Бессмертного полка» прошли двумя колоннами по Торонто

Участие в акции «Бессмертный полк» в Торонто приняли около 8 тыс. человек, сообщили организаторы.

В городе состоялось два шествия «Бессмертного полка», которые представляли собой единую акцию, передает ТАСС

«Северная» колонна, в которой было около 5 тыс. человек, провела шествие в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. Шествие началось с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова заявила, что «такого многочисленного „Бессмертного полка“ в русскоязычном районе Торонто еще не было».

«Южная» колонна (около 3 тыс. человек) прошла по центральной части Торонто. Перед колонной в автомобиле ехали восемь ветеранов, которым уже исполнилось «по 93-95 лет, все с орденами и медалями», рассказал глава группы «Русская Канада» Леон Мицнер. Он сообщил, что для участия в акции в Торонто приехали соотечественники из других канадских городов и даже из США

При этом среди участников акции было «много молодежи, много семей с детьми», это «говорит о том, что акция „Бессмертный полк“ в Торонто будет жить», сказал Мицнер.

Прохожим раздали 1,5 тыс. буклетов на английском языке, в которых говорится, что СССР и Канада в годы Второй мировой войны были союзникам.

Кроме того, в парке Эрла Бейлса состоялись парад ветеранов и большой праздничный концерт, который посетили участники акции как из «северной», так и из «южной» колонн.

Напомним, в эти дни «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру. В некоторых странах акция проводится впервые.