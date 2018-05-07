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Финская Huhtamaki укрепляет свои позиции на австралийском рынке
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Финская Huhtamaki укрепляет свои позиции на австралийском рынке 

ИнформУпак 49 минут назад
Австралийская Tailored Packaging успешно работает на рынке упаковки с 2001 года. Компания специализируется на оптовой реализации различных товаров для сетей общественного питания во всех штатах Австралии. Значительная часть реализуемых коробок, контейнеров, чашек, стаканов, салфеток и пр. импортируется из других стран.
Финская Huhtamaki занимается производством и реализацией упаковки с 60-х годов прошлого века. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на рынках Европы, Азии и Океании по производству упаковки для заведений общественного питания. Ее продукция успешно реализуется более, чем в 30 странах.
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