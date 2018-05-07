Финская Huhtamaki укрепляет свои позиции на австралийском рынке

Австралийская Tailored Packaging успешно работает на рынке упаковки с 2001 года. Компания специализируется на оптовой реализации различных товаров для сетей общественного питания во всех штатах Австралии . Значительная часть реализуемых коробок, контейнеров, чашек, стаканов, салфеток и пр. импортируется из других стран.

Финская Huhtamaki занимается производством и реализацией упаковки с 60-х годов прошлого века. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на рынках Европы, Азии и Океании по производству упаковки для заведений общественного питания. Ее продукция успешно реализуется более, чем в 30 странах.