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Около 70 тыс. георгиевских ленточек раздадут волонтеры в Химках
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Около 70 тыс. георгиевских ленточек раздадут волонтеры в Химках 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Дмитрия Волошина
«Химки традиционно принимают участие в акции «Георгиевская ленточка». В этом году (2018 г. — прим. Агентства «Москва») символы Победы получат порядка 70 тыс. жителей городского округа. Впервые волонтеры, раздающие жителям ленты, появились на улицах городов в преддверии 9 мая 12 лет назад. В Химках чтят и помнят традиции, поэтому эта акция уже стала одной из главных в преддверии этого великого праздника», — сказал Д. Волошин.
В пресс-службе уточнили, что в рамках акции волонтеры отдела по работе с молодежью городского округа вручают химчанам георгиевские ленточки в парках, на железнодорожной станции, на ул. Дружбы, ул. Пролетарская, ул. Маяковского и проспекте Мира. Акция продолжится по 9 мая включительно.
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