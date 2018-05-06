В «Бессмертном полку» в Стамбуле приняли участие сотни человек

Акция прошла в Стамбуле в четвертый раз. Сотни людей — «соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР» — приняли участие в шествии, несмотря на непогоду, сообщил Лосев.

Напомним, в эти дни «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру. В некоторых странах акция проводится впервые.