Ещё
В «Бессмертном полку» в Стамбуле приняли участие сотни человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Бессмертном полку» в Стамбуле приняли участие сотни человек 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Около 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в городе Сергей Лосев.
Акция прошла в Стамбуле в четвертый раз. Сотни людей — «соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР» — приняли участие в шествии, несмотря на непогоду, сообщил Лосев.
Накануне акцию провели в столице Турции. 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в Анталье, передает РИА «Новости».
Напомним, в эти дни «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру. В некоторых странах акция проводится впервые.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему российская нефть уходит из Европы в Китай В Манчестере к «Бессмертному полку» присоединились местные власти Состояние Маска резко сократилось из-за его нелюбви к скучным вопросам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой627
Запад отступил от своей позиции по Асаду71
Скончался Юрий Томошевский6
Бузова сообщила о замужестве126
Хабенский устроил перепалку с журналисткой134
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение