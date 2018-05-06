В «Бессмертном полку» в Стамбуле приняли участие сотни человек 

Около 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в городе Сергей Лосев.
Акция прошла в Стамбуле в четвертый раз. Сотни людей — «соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР» — приняли участие в шествии, несмотря на непогоду, сообщил Лосев.
Накануне акцию провели в столице Турции. 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в Анталье, передает РИА «Новости».
Напомним, в эти дни «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру. В некоторых странах акция проводится впервые.