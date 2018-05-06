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Около 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Стамбуле
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Около 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Стамбуле 

RT на русском 1 час назад
«Сегодня в Стамбуле при поддержке генконсульства России в четвертый раз прошла акция „Бессмертный полк“. В шествии и митинге на острове Хейбелиада, несмотря на непогоду, приняло участие около 700 человек. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря генконсульства России в этом Стамбуле Сергея Лосева.
В преддверии 9 Мая за рубежом традиционно проходит акция «Бессмертный полк» в честь победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что в крупных городах США состоялись акции памяти в честь Дня Победы, собравшие несколько тысяч человек.
RT на русском: последние новости
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