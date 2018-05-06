Саженцы хвойных пород посадят в нижегородских лесничествах 11 мая

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном департаменте лесного хозяйства, посадка пройдет в рамках Всероссийской акции «День посадки леса».

К ней привлекут школьников, студентов, сотрудников администраций районов, общественных организаций, местное население и представителей средств массовой информации.

Целью акции является воспитание бережного отношения к лесу, популяризация профессий работников лесной отрасли и привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.

Жители региона, желающие принять участие в акции, смогут это сделать, позвонив по телефону (831) 430-87-67 до 18.00 10 мая.

Ранее сообщалось, что 3,6 тысяч га новых лесов планируется посадить в 2018 году.