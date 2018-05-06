Ещё
Саженцы хвойных пород посадят в нижегородских лесничествах 11 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саженцы хвойных пород посадят в нижегородских лесничествах 11 мая 

Newsroom24 17 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном департаменте лесного хозяйства, посадка пройдет в рамках Всероссийской акции «День посадки леса».
К ней привлекут школьников, студентов, сотрудников администраций районов, общественных организаций, местное население и представителей средств массовой информации.
Целью акции является воспитание бережного отношения к лесу, популяризация профессий работников лесной отрасли и привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.
Жители региона, желающие принять участие в акции, смогут это сделать, позвонив по телефону (831) 430-87-67 до 18.00 10 мая.
Ранее сообщалось, что 3,6 тысяч га новых лесов планируется посадить в 2018 году.
Newsroom24: последние новости
В театре «Преображение» состоялся концерт, посвященный Дню Победы МРОТ в России сравнялся с прожиточным минимумом‍ с 1 мая Нижегородцы смогут бесплатно распечатать фото ветеранов для участия в акции “Бессмертный полк”
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой512
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии153
Хабенский устроил перепалку с журналисткой86
Бузова сообщила о замужестве97
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом2029
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение