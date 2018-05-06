Для малого бизнеса выставили специальные цены на аренду некоторых объектов

Власти столицы выставили на электронные аукционы через Единую торговую площадку Москвы 107 объектов со специальной ставкой аренды для малого бизнеса.

Об этом 6 мая сообщили в Департаменте Москвы по конкурентной политике.

— Стартовая стоимость каждого лота составляет 4,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Участники торгов борются за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договор аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет, — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Объекты расположены в 10 административных округах столицы (кроме Троицкого и Новомосковского), на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий, их площадь — от 35 квадратных метров (район Внуково ) до 790 квадратных метров (район Орехово-Борисово Южное).

Субъекты малого бизнеса проявляют большой интерес к возможности арендовать помещение со сниженной стартовой ценой. Поэтому конкуренция по данному направлению торгов растет.

— О росте конкуренции говорят цифры — если в минувшем году на лот претендовали по 6 участников, а среднее превышение составило 114 процентов, то по итогам первого квартала 2018 года в среднем на лот претендуют 7 участников, а среднее превышение цены составляет 160 процентов, — сообщил Геннадий Дегтев.

Ближайшие аукционы пройдут во второй половине мая 2018 года. Чтобы принять участие в торгах, необходимо состоять в реестре субъектов малого предпринимательства.