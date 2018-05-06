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Для малого бизнеса выставили специальные цены на аренду некоторых объектов
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Для малого бизнеса выставили специальные цены на аренду некоторых объектов 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Власти столицы выставили на электронные аукционы через Единую торговую площадку Москвы 107 объектов со специальной ставкой аренды для малого бизнеса.
Об этом 6 мая сообщили в Департаменте Москвы по конкурентной политике.
— Стартовая стоимость каждого лота составляет 4,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Участники торгов борются за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договор аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет, — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Объекты расположены в 10 административных округах столицы (кроме Троицкого и Новомосковского), на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий, их площадь — от 35 квадратных метров (район Внуково) до 790 квадратных метров (район Орехово-Борисово Южное).
Субъекты малого бизнеса проявляют большой интерес к возможности арендовать помещение со сниженной стартовой ценой. Поэтому конкуренция по данному направлению торгов растет.
— О росте конкуренции говорят цифры — если в минувшем году на лот претендовали по 6 участников, а среднее превышение составило 114 процентов, то по итогам первого квартала 2018 года в среднем на лот претендуют 7 участников, а среднее превышение цены составляет 160 процентов, — сообщил Геннадий Дегтев.
Ближайшие аукционы пройдут во второй половине мая 2018 года. Чтобы принять участие в торгах, необходимо состоять в реестре субъектов малого предпринимательства.
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