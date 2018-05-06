Уоррен Баффетт, ты устарел! Сейчас деньги из воздуха делать намного проще

Недавно «Кока-Кола» выпустила специальную вишневую серию с этикетками, украшенными портретом знаменитого инвестора Уоррена Баффетта . Этот гражданин сколотил состояние на торговле акциями преуспевающих компаний. На бутылках он засветился, естественно, неслучайно. Баффетт владеет объемным пакетом акций «Кока-Колы» и при каждом удобном случае ее пиарит.

«Я недавно смотрел статистику и обнаружил, что самая низкая смертность — среди шестилетних детей, — сообщил как-то американец. — Поэтому я решил питаться как они и теперь выпиваю в день от трех до пяти банок «Колы»».

Сложно поверить, что 87-летний старик литрами заливает в себя газировку, но подобные высказывания вполне согласуются с его знаменитым тезисом: инвестировать стоит в те компании, продукцией которых вы сами давно пользуетесь. Однако его правдивость вызывает некоторые вопросы. За последние 20 лет стоимость акций «Кока-Колы» выросла всего-навсего на три доллара.

Это не значит, что на фондовый рынок лучше не соваться. Как раз наоборот: инвестирование — самый цивилизованный способ срубать легкие деньги. Просто надо задействовать более надежные инструменты, чем заветы старого проныры.

Многие слепо верят в непоколебимую надежность технологических компаний и скупают переоцененные акции. Но практика показывает, что они в любой момент могут обвалиться. Тот же Facebook недавно потерял 15% капитализации: в начале марта СМИ узнали, что компания продавала данные своих пользователей всем желающим. А ведь совсем недавно ведущие аналитики называли акции Facebook железными инвестициями, которым ничто не грозит.

Риски, связанные с волатильностью акций крупных компаний, заставляют инвесторов прибегать к новым методам заработка денег. Кто захочет вкладывать всю сумму в одну компанию, если ее может ждать крах от очередного скандала? Да и войти на такой рынок обывателю сложно: средняя цена акции начинается от 100 долларов за штуку.

Современный рынок меняется, и вместе с ним меняется и рынок инвестиций. Поэтому многие переходят от классической биржи к альтернативным инструментам, которые предлагают инновационные трейдерские площадки. Вместо того чтобы вкладываться в ценные бумаги одной-двух раскрученных компаний и просыпаться в холодном поту, увидев сон, что они пошли по миру, гораздо логичнее все брать в свои руки. Отслеживая новости фондового рынка, заключаете контракт на движение цены любого актива в ту или другую сторону.

Можно, конечно, промахнуться с прогнозом и оказаться в минусе. Но фишка в том, что вы имеете возможность заключать сразу несколько таких сделок в любых направлениях, покрывая убытки от неудачных ставок прибылью от успешных. Согласитесь, это намного более привлекательный вариант, чем молиться, чтобы ваши акции наконец выросли.

Понятно, что новичку очень сложно разобраться во всех тонкостях. Поэтому начинающие инвесторы регистрируются на площадках, где есть доходчивые учебные материалы по торговле и возможность попробовать свои силы на демосчете, на котором изначально лежат 50 тысяч рублей. Для русскоязычной аудитории это Binomo. Там никто не подгоняет пользователей сразу тратить реальные деньги. Потренируетесь сначала на учебном счете, а когда будете готовы, возьметесь за настоящие контракты. Все риски, кстати, известны заранее: потенциальные прибыли и потери рассчитываются автоматически еще до заключения сделки.

Важно понимать, что Binomo напрямую заинтересована в прибыльности инвестиций своих пользователей, поскольку площадка зарабатывает на обороте и объеме денежных средств, в отличие от тех же брокеров с классической биржи, которые просто берут комиссии с покупок.

Короче говоря, делать умные инвестиции не так сложно, как кажется. Это больше не привилегия крупных ветеранов рынка, ведь с современными технологическими возможностями можно зарабатывать сразу на многих направлениях и не зависеть от одной компании.

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