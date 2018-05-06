Сбои связи Tele2 в Московском регионе произошли из‑за плановых работ

Подмосковье и Сбои у оператора Tele2 Москве связаны с плановыми работами по улучшению качества связи и не имеют отношения к прошедшему несогласованному митингу в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что у абонентов Tele2 на несогласованной акции 5 мая на Тверской улице были проблемы со связью.

«Пятого мая в Москве и Подмосковье Tele2 проводил плановые работы по улучшению качества связи, поэтому могли наблюдаться сбои в работе некоторых серверов, это не связано с митингом», — сказал собеседник агентства.

Ранее также один из участников несанкционированной акции — абонент «Билайна» — жаловался на блокирование его номера. Оператор отметил, что возможная блокировка могла быть вызвана нарушением договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи.