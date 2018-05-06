Сбои связи Tele2 в Московском регионе произошли из‑за плановых работ 

Сбои у оператора Tele2 в Подмосковье и Москве связаны с плановыми работами по улучшению качества связи и не имеют отношения к прошедшему несогласованному митингу в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы компании.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что у абонентов Tele2 на несогласованной акции 5 мая на Тверской улице были проблемы со связью.
«Пятого мая в Москве и Подмосковье Tele2 проводил плановые работы по улучшению качества связи, поэтому могли наблюдаться сбои в работе некоторых серверов, это не связано с митингом», — сказал собеседник агентства.
Ранее также один из участников несанкционированной акции — абонент «Билайна» — жаловался на блокирование его номера. Оператор отметил, что возможная блокировка могла быть вызвана нарушением договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи.
На несогласованном митинге на Пушкинской площади в столице 5 мая задержали порядка 300 человек, всего участие в незаконной акции принимали 1,5 тысячи человек, по данным ГУ МВД России по Москве. В частности, за организацию несогласованной акции задержали оппозиционера Алексея Навального и его соратника Николая Ляскина.
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников отметил, что правоохранители на несогласованной акции сработали четко и безукоризненно.