Ещё
Сбои связи Tele2 в Московском регионе произошли из‑за плановых работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбои связи Tele2 в Московском регионе произошли из‑за плановых работ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сбои у оператора Tele2 в Подмосковье и Москве связаны с плановыми работами по улучшению качества связи и не имеют отношения к прошедшему несогласованному митингу в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы компании.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что у абонентов Tele2 на несогласованной акции 5 мая на Тверской улице были проблемы со связью.
«Пятого мая в Москве и Подмосковье Tele2 проводил плановые работы по улучшению качества связи, поэтому могли наблюдаться сбои в работе некоторых серверов, это не связано с митингом», — сказал собеседник агентства.
Ранее также один из участников несанкционированной акции — абонент «Билайна» — жаловался на блокирование его номера. Оператор отметил, что возможная блокировка могла быть вызвана нарушением договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи.
На несогласованном митинге на Пушкинской площади в столице 5 мая задержали порядка 300 человек, всего участие в незаконной акции принимали 1,5 тысячи человек, по данным ГУ МВД России по Москве. В частности, за организацию несогласованной акции задержали оппозиционера Алексея Навального и его соратника Николая Ляскина.
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников отметил, что правоохранители на несогласованной акции сработали четко и безукоризненно.
РИАМО: последние новости
Грозовой фронт надвигается на Москву Фотоконкурс проведут в соцсетях в рамках акции «Лес Победы» в Московской области Юнармейцы из Подмосковья отправятся в экскурсионную поездку в Берлин 6 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой512
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии153
Хабенский устроил перепалку с журналисткой86
Бузова сообщила о замужестве97
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом2029
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение