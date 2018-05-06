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В Манчестере к «Бессмертному полку» присоединились местные власти
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В Манчестере к «Бессмертному полку» присоединились местные власти 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Акция «Бессмертный полк» состоялась в воскресенье в Манчестере, в ней участвовали 150-200 человек, в том числе представители администрации города, сообщил представитель посольства России в Великобритании.
Кроме местных чиновников, к шествию присоединились также члены организации ветеранов войн в Великобритании Королевский Британский легион, представители РПЦ и русской общины города, передает РИА «Новости».
«После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России», — сообщил представитель посольства.
Впервые акция «Бессмертный полк» в этом городе прошла в 2016 году, и с тех пор проходит ежегодно.
Также память советских воинов почтили в Дерби, Мансфилде, Оксфордшире. В Лондоне шествие состоится в День Победы 9 мая.
В воскресенье акция также состоялась в Германии, Испании, Португалии и других странах Европы.
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