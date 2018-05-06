В Манчестере к «Бессмертному полку» присоединились местные власти

Великобритании. Акция «Бессмертный полк» состоялась в воскресенье в Манчестере, в ней участвовали 150-200 человек, в том числе представители администрации города, сообщил представитель посольства России

Кроме местных чиновников, к шествию присоединились также члены организации ветеранов войн в Великобритании Королевский Британский легион, представители РПЦ и русской общины города, передает РИА «Новости»

«После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России», — сообщил представитель посольства.

Впервые акция «Бессмертный полк» в этом городе прошла в 2016 году, и с тех пор проходит ежегодно.

Также память советских воинов почтили в Дерби, Мансфилде, Оксфордшире. В Лондоне шествие состоится в День Победы 9 мая.