В Стокгольме акция «Бессмертный полк» завершилась гимном СССР

В столице Швеции Стокгольме акция «Бессмертный полк» прошла уже четвертый раз и завершилась митингом, на котором прозвучали гимн СССР и песни военных лет.

Организатором акции в Стокгольме стал Союз русских обществ Швеции. Перед акцией в храме прихода Сергия Радонежского прошел благодарственный молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне, после чего «Бессмертный полк» начал свое шествие от площади Мариаторгет по улице Санкт Паулсгатан до площади Медборгарплатсен, передает ТАСС

Участники несли в руках фото родственников-участников войны, баннеры с названием акции на шведском и русском языках.

На площади Медборгарплатсен по окончанию шествия состоялся митинг памяти, который начался с минуты молчания. Затем были исполнены гимн Советского Союза, песни «Священная война», «Журавли» и другие песни военных лет.

Союз русских обществ Швеции объединяет более 50 русскоязычных организаций. День Победы российские соотечественники стали вместе отмечать в Стокгольме более 10 лет назад, а в 2015 году был сформирован первый «Бессмертный полк».

Председатель Союза Людмила Сигель отметила, что в 2018 году в Стокгольм съехались жители Гетеборга , Норрчепинга, Хельсингборга.