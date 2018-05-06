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В Стокгольме акция «Бессмертный полк» завершилась гимном СССР
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В Стокгольме акция «Бессмертный полк» завершилась гимном СССР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В столице Швеции Стокгольме акция «Бессмертный полк» прошла уже четвертый раз и завершилась митингом, на котором прозвучали гимн СССР и песни военных лет.
Организатором акции в Стокгольме стал Союз русских обществ Швеции. Перед акцией в храме прихода Сергия Радонежского прошел благодарственный молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне, после чего «Бессмертный полк» начал свое шествие от площади Мариаторгет по улице Санкт Паулсгатан до площади Медборгарплатсен, передает ТАСС.
Участники несли в руках фото родственников-участников войны, баннеры с названием акции на шведском и русском языках.
На площади Медборгарплатсен по окончанию шествия состоялся митинг памяти, который начался с минуты молчания. Затем были исполнены гимн Советского Союза, песни «Священная война», «Журавли» и другие песни военных лет.
Союз русских обществ Швеции объединяет более 50 русскоязычных организаций. День Победы российские соотечественники стали вместе отмечать в Стокгольме более 10 лет назад, а в 2015 году был сформирован первый «Бессмертный полк».
Председатель Союза Людмила Сигель отметила, что в 2018 году в Стокгольм съехались жители Гетеборга, Норрчепинга, Хельсингборга.
Ранее в воскресенье акция состоялась в Сеуле, Нью-Йорке, Сиднее, Лиссабоне. В некоторых странах в этом году акция «Бессмертный полк» состоялась впервые.
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