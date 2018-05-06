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Honda Civic Type R возросла в цене
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Honda Civic Type R возросла в цене 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Производитель поднял стоимость Honda Civic Type R в базовой комплектации на 650 долларов.
Теперь стоимость машины для американского потребителя составит 36 тысяч USD. В эту цену включены и затраты на транспортировку автомобиля к конечному покупателю.
Также на 100 долларов в цене поднимется базовый вариант Civic. Но несмотря на это, он будет иметь преимущества в финансовом плане перед Golf R от Volkswagen.
С увеличением цены Civic Type R получил дополнительные обновления. В их число входят новые детали кузова, покрытие зеркал, появление компонентов (современного спойлера) из углеводородного волокна, а также беспроводная зарядка для гаджетов.
Несмотря на это, бюджет примерно в 40 тысяч долларов кажется для многих заокеанских покупателей привлекательным. Тем более что приятной нагрузкой станут диски в 20 дюймов, тормозная система от Brembo и покрышки Continental.
Двухлитровый двигатель с турбонаддувом и имеющейся мощностью в 306 лошадиных сил остался неизменным. Также сохранится механическая коробка передач, выдерживающая шесть ступеней.
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